Севастополь, 4 октября, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Севастопольский городской суд приговорил местного жителя Игоря Копыла, завербованного Государственным управлением разведки министерства обороны Украины, к 14 годам лишения свободы за госизмену. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Sergey Petrov/Global Look Press

Установлено, что 27-летний мужчина по заданию сотрудника ГУР МО Украины с января по апрель 2023 года собирал и передавал сведения о местонахождении личного состава и военной техники ВС России, а также оказывал иную помощь, направленную против безопасности РФ.

Ранее Копыл уже был осуждён на шесть лет за незаконное приобретение, перевозку и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств.

«Он признан виновным по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»)», — заявили в ведомстве.

Приняв во внимание наказание по предыдущему приговору, суд приговорил мужчину к 14 годам в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 400 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября жителя Севастополя заочно приговорили к 16 годам лишения свободы за вступление в ряды украинской армии. Гражданин России в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ) в марте 2023 года в районе Бахмута участвовал в военных действиях против российской армии.

В августе военный суд приговорил инженера Артёма Лозового (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) к 18 годам лишения свободы по делу о государственной измене, подготовке к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ. Также ему присудили штраф в размере 700 тыс. рублей. Мужчину задержали осенью 2023 года за попытку подорвать военкомат в Воронеже.