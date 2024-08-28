* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 28 августа, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд приговорил 39-летнего инженера Артёма Лозового (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) к 18 годам колонии по делу о госизмене и подготовке к теракту.

Владимир Гердо/ТАСС

«Окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет, из которых три года в тюрьме, остальные 15 лет — в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — огласил приговор судья.

Помимо этого, суд оштрафовал подсудимого на 700 тыс. рублей. При этом обвинение запрашивало Лозовому 22 года колонии. Заседание проходило в закрытом режиме по причине грифа секретности в деле.

Лозового задержали ещё осенью 2023 года за попытку подорвать военкомат в Воронеже. Его обвинили в госизмене в форме шпионажа, подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ. Кроме того, подсудимый планировал принять участие в боевых действиях на стороне украинских вооружённых формирований и отправлял спецслужбам Украины фотографии воронежской воинской части.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывшего инспектора контрольного управления в администрации губернатора Белгородской области Викторию Шинкарук и её сообщника Александра Холодковаобвинили в оказании содействия террористам в интересах их кураторов с Украины.

27 августа сотрудники управления ФСБ по Белгородской области задержали уроженца Подмосковья, готовившего теракт на железной дороге. Подозреваемый незаконно приобрёл взрывное устройство и заложил его под полотно. Он действовал по указанию спецслужб Украины.