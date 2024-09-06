Севастополь, 6 сентября, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Жителя Севастополя приговорили к 16 годам лишения свободы за вступление в ряды украинской армии. Такое решение 6 сентября вынес Севастопольский городской суд, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

VK/sevproc

37-летнего севастопольца признали виновным по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

«В суде установлено, что мужчина, являющийся гражданином Российской Федерации, перешел на сторону противника и в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ) в марте 2023 года в районе города Бахмута участвовал в военных действиях против Вооружённых сил Российской Федерации»,― говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

Суд учёл позицию гособвинения и приговорил мужчину к 16 лет годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, на 1,6 года ему ограничили свободу. Также суд обязал обвиняемого выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября Лефортовский суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия, заключил под стражу мужчину по делу о государственной измене. Щурова В. П. обвинили по ст. 275 УК РФ. Другие подробности уголовного дела не приводятся и засекречены.

В тот же день Мосгорсуд приговорил директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка к 15 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев по делу о госизмене. Также суд арестовал подсудимого на 500 тыс. рублей.

28 августа Второй Западный окружной военный суд приговорил инженера Артёма Лозового (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) к 18 годам лишения свободы по делу о государственной измене, подготовке к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ. Также ему присудили штраф в размере 700 тыс. рублей. Мужчину задержали осенью 2023 года за попытку подорвать военкомат в Воронеже.