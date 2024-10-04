Сочи, Краснодарский край, 4 октября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Звёзды российского кинематографа обсудили конкурсную программу фестиваля зрительского кино «Кинобраво» на торжественном бранче, организованном журналом «ОК!» в новом ресторане Loona в Сочи. Мероприятие состоялось накануне церемонии закрытия фестиваля. Артисты поделились впечатлениями о просмотренных фильмах.

«КиноБраво» На кинофестивале «КиноБраво»

Гостями бранча стали Андрей Мерзликин, Елена Север, Олеся Судзиловская, Юлия Пересильд и другие артисты, режиссеры и представители отечественной киноиндустрии.

«И конкурсная, и деловая программы фестиваля «Кинобраво» проходят очень насыщенно, — отметила генеральный продюсер фестиваля Елена Север. — Здесь постоянно идет общение между участниками, многие договорились о совместных проектах, что приятно и важно. Мы увидели огромный зрительский интерес: здесь каждый фильм особенный и интересен своим колоритом».

Приглашённые отметили огромную важность фестиваля для международной коммуникации и установления новых профессиональных связей. «Представители киноиндустрии разных стран налаживают связи, здесь идет постоянный поиск новых соприкосновений в области производства кино и проката», — отметил Андрей Мерзликин.

«КиноБраво» На кинофестивале «КиноБраво»

Также артисты подчеркнули, как ценно было увидеть фильмы из стран, кинематограф которых до недавнего времени не был широко известен в России. «Хочется сказать, что все картины имеют право быть увиденными», — подчеркнула Анастасия Макеева.

Дарья Калмыкова и Софья Каштанова, в свою очередь, рассказали, какое впечатление произвел на них китайский кинематограф. Актрисы побывали на показе киноленты «Последний подозреваемый» и отмечают, что два с половиной часа пролетели незаметно, а фильм китайских коллег стал настоящим открытием.

«КиноБраво» На кинофестивале «КиноБраво»

Гости признались, что с нетерпением ждут церемонию закрытия, которая состоится 4 октября в Летнем театре Сочи. Именно там станут известны фильмы — победители конкурсной программы фестиваля «Кинобраво».