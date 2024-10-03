Москва, 3 октября, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Актер и режиссёр Фёдор Бондарчук считает, что столичный кинопарк «Москино» открывает новые возможности для съемок и в то же время позволяет посетителям оказаться на месте героев фильмов.

Пресс-служба Art pictures studio Фёдор Бондарчук

«Мы с коллегами часто говорим о буме производства в России», — приводит слова Бондарчука агентство городских новостей «Москва». Режиссёр отметил, что создание такой огромной площадки, как кинопарк, дает еще больше возможностей для съемок, чему кинематографисты очень рады.

«Прямо сейчас мы снимаем там «Буратино» и смогли создать целый город: с улицами, домами, скульптурами, со всей инфраструктурой, включая городской театр», — поделился Бондарчук.

Он добавил, что возможность посетить площадки для съёмок с экскурсией формирует новую традицию, которая связывает зрителей и создателей кино.

«Кинопарк позволяет нам не только воплотить в реальность самые смелые идеи и создавать города, но и оставить это кинонаследие жить и после окончания съёмок», — сказал Бондарчук. Так, отстроенные декорации можно посетить, приехать сюда на экскурсию, самому оказаться практически в кино, на месте героев. «Зарождается новая традиция, связывающая зрителей и кинематографистов», — отметил Бондарчук.

Первая очередь кинопарка «Москино» в ТиНАО открылась 7 сентября. В данный момент парк работает на территории в 180 га — здесь расположились 18 натурных съемочных площадок и четыре павильона, а также музей техники, гостиница, образовательный центр с учебными классами, кинотеатром и залом для мероприятий. К 2030 году его площадь превысит 1,1 тыс. га.