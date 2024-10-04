Москва, 4 октября, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Семь видеосюжетов о деятельности инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» получили награды в конкурсе, состоявшемся в рамках первого фестиваля геобрендов «Земля открытий».

Пресс-служба АО «Мосинжпроект» «Мосинжпроект» получил награды фестиваля геобрендов «Земля открытий»

В числе победителей и лауреатов — научно-популярные фильмы и репортажи холдинга, рассказывающие о реконструкции стадиона «Лужники» к чемпионату мира по футболу 2018 года, об уникальных объектах метро Москвы, в частности самом протяженном на момент пуска метрокольце в мире — Большой кольцевой линии, секретах строительства первой станции метро в аэропорту и других проектах.

Кроме того, имиджевый видеоролик «Мосинжпроект» — с любовью к городу!» получил Гран-при конкурса. Его и научно-популярный фильм «Как сооружают тоннели московского метро?» показали во время специальной трансляции на фестивале. Последний также отметили в номинации «Наша гордость».

«Имиджевый видеоролик «Мосинжпроект» — с любовью к городу!» рассказывает о людях, которые вместе строят настоящее и создают будущее, о значимости ежедневного труда сотен строителей, проектировщиков, архитекторов. Это своего рода профориентированный сюжет, увидев который молодой зритель может определить свое призвание и профессиональный путь. А в научно-популярном фильме «Как сооружают тоннели московского метро?» простым языком объясняются основные принципы работы тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК), рассказывается о решениях сложнейших задач, связанных с высокотехнологичным процессом подземного строительства, благодаря которому система столичного метро развивается, а у жителей и гостей Москвы появляются новые удобные маршруты», — рассказал руководитель департамента внешних коммуникаций и информационной политики АО «Мосинжпроект» Денис Есипов.

Фестиваль геобрендов «Земля открытий» входит в серию специальных мероприятий национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник». В рамках конкурса видеопродуктов, который состоялся впервые, участники должны были запечатлеть историю субъектов РФ, показать их географические особенности и природную красоту, рассказать о вкладе людей в развитие и благоустройство территорий. Лучшие фильмы и видеоролики будут рекомендованы для трансляции широкой аудитории.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил московских метростроителей за высокий профессионализм, добросовестный труд, большой вклад в развитие Москвы и повышение качества жизни москвичей.

«Мосинжпроект» включен в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. За годы работы специалисты холдинга внесли вклад в создание свыше шести тысяч километров автодорог, более 100 дорожных сооружений. С участием компании с 2011 года в Москве введено свыше 170 километров линий и 79 станций метро, построено и реконструировано 12 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.

Реклама. АО «Мосинжпроект». Erid: LjN8KKnne