Вашингтон, 4 октября, 2024, 06:59 — ИА Регнум. Американские домохозяйства принялись скупать туалетную бумагу и бумажные полотенца на фоне забастовки портовых работников в США, сообщил 3 октября телеканал CNN.

(сс) Elya Туалетная бумага

Они опасаются, что проблемы с логистикой приведут к дефициту этих товаров, несмотря на то, что в стране налажено их производство. CNN привело данные, согласно которым более 90% туалетной бумаги, которую продают в США, производят на американской территории. Остальная часть продукции завозится по суше из Мексики и Канады.

Вместе с тем, как отмечают журналисты, сообщения о пустых полках в отделах с туалетной бумагой в магазинах уже начали появляться в социальных сетях. Американцы, которые комментируют эту ситуацию, сравнивают её со схожими событиями в разгар пандемии коронавируса в 2020 году.

При этом Международная ассоциация портовых грузчиков (ILA) уже объявила, что прекращает забастовку, поскольку организации удалось достичь временных договоренностей. Соглашение будет действовать до 15 января.

Как сообщало ИА Регнум, ранее аналитики банка JPMorgan предупреждали, что забастовка портовых работников может привести к остановке работы многих крупных портов на восточном побережье США, через которые проходит около половины всего американского импорта. Каждый день простоя грозил американской экономике убытками в $5 млрд.

Кроме того, бизнес и власти США опасались роста цен на грузоперевозки и товары из-за ситуации с забастовками. Расходы компаний на перевозку грузов увеличителись на 20% из-за необходимости задействовать дополнительные склады для хранения заранее ввезённых товаров.