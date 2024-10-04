Вашингтон, 4 октября, 2024, 03:30 — ИА Регнум. Международная ассоциация портовых грузчиков и представители судоходной отрасли США заключили предварительное соглашение по вопросу заработных плат, после чего десятки тысяч докеров в США прервут забастовку и вернутся к работе. Об этом сообщило 3 октября агентство Associated Press (AP).

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

Уточняется, что профсоюз, представляющий 45 тыс. бастующих докеров США в портах Восточного побережья и Мексиканского залива, достиг соглашения о приостановке трёхдневной забастовки до 15 января. К этой дате стороны предполагают составить новый контракт сроком на шесть лет.

При этом договор о прекращении забастовки ещё не подписан, идёт обсуждение деталей соглашения. Как только стороны подпишут соглашение, докеры вернутся к работе, а их зарплата вырастет. Детали договора не оглашаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что работе десятков американских портов угрожает грядущая забастовка докеров. Профсоюз портовых грузчиков заявил о планах начать забастовку 1 октября, если портовые операторы не повысят заработные платы сотрудникам.

Бизнес и власти США опасаются остановки работы портов, поскольку это может привести к росту цен на грузоперевозки и товары и «шоку в экономике». Крупные ритейлеры в США ускорили импорт продукции и зарезервировали места у перевозчиков в надежде избежать сбоев в поставках.

1 октября газета портовые грузчики на Атлантическом побережье США после полуночи начали забастовку и покинули свои рабочие места. Акция продолжалась почти трое суток.