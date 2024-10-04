Сеул, 4 октября, 2024, 04:57 — ИА Регнум. Очередную акцию с запуском в сторону Южной Кореи воздушных шаров, начинённых мусором, начала Северная Корея. Об этом 4 октября сообщила в массовой рассылке мэрия Сеула.

Иван Шилов ИА Регнум КНДР и Южная Корея

«Северная Корея снова запускает шары, как предполагается, с мусором в сторону Юга», — уточняется в рассылке мэрии.

Акция стала уже 24-й по счёту с конца мая, когда с территории Северной Кореи в Южную Корею впервые прилетело множество воздушных шаров. В пакетах, привязанных к шарам, находились бытовой мусор и навоз. Всего в Пхеньяне в сторону Сеула запустили уже около шести тысяч таких «воздушных подарков» в качестве ответа на отправку южнокорейскими активистами пропагандистских листовок через границу.

Отмечается, что шары не представляют угрозу безопасности, поэтому Сеул не спешит принимать серьёзные меры. Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) в Сеуле заявило, что ответная военная реакция на действия Пхеньяна последует лишь при непосредственной существенной угрозе нацбезопасности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что запущенный, предположительно, из КНДР воздушный шар с мусором упал на территории комплекса зданий правительства Южной Кореи в Сеуле. В нём был бытовой мусор, включая зелёный кусок пластика с адресом в Пхеньяне.

9 сентября агентство Yonhap сообщило, что КНДР запустила в сторону Южной Кореи свыше 160 воздушных шаров с мусором. Отмечалось, что 30 пакетов с мусором обнаружили в северных районах провинции Кёнгидо, в которой расположен Сеул. В шарах не было найдено опасных предметов или веществ.

В ночь на 11 сентября КНДР также отправила около 20 шаров с мусором, но они не смогли пересечь военную «линию демаркации».