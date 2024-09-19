Сеул, 19 сентября, 2024, 08:05 — ИА Регнум. КНДР запустила в сторону Республики Корея более 160 воздушных шаров с мусором. Об этом 19 сентября сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление Объединённого командования начальников штабов Южной Кореи.

YONHAP/EPA/ТАСС Воздушный шар с мусором летит в сторону Южной Кореи

«Северная Корея прошлой ночью запустила более 160 воздушных шаров с мусором в направлении Южной Кореи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что около 30 пакетов с мусором обнаружили в северных районах провинции Кёнгидо, в центральной части которой расположена столица Южной Кореи. Каких-либо опасных предметов или веществ обнаружено не было.

Как передавало ИА Регнум, КНДР неоднократно отправляла в сторону Южной Кореи шары с мусором в качестве ответа на распространение Сеулом пропагандистских листовок аналогичными методами. Так, 24 июля шар с мусором приземлился на территории офиса президента и минобороны страны. Позднее в этот же день северокорейские шары с мусором приземлились на военной базе США в Южной Корее.

14 сентября Объединенное командование начальников штабов Республики Корея предупредило, что КНДР в очередной раз запустила в сторону Южной Кореи несколько воздушных шаров, предположительно, с мусором. Подобный инцидент наблюдался в течение недели до этого, когда Северная Корея отправила около 20 шаров с мусором.