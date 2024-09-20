Сеул, 20 сентября, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Запущенный, предположительно, из КНДР воздушный шар с мусором упал на территории комплекса зданий правительства Южной Кореи в Сеуле. Об этом 20 сентября сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Yonhap

Отмечается, что упавший шар обнаружили на парковке перед главным входом в правительственный комплекс и в нём был бытовой мусор, включая зелёный кусок пластика с адресом в Пхеньяне.

На место инцидента прибыли пожарные, сотрудники полиции и военные, которые оцепили эту территорию для проверки на наличие опасных или загрязняющих веществ и сбора мусора из шара.

Предполагается, что шар запустили 18 сентября из Северной Кореи в качестве ответа на отправку южнокорейскими активистами пропагандистских листовок через границу.

Как передавало ИА Регнум, КНДР неоднократно отправляла в сторону Южной Кореи шары с мусором. Так, 19 сентября агентство Yonhap сообщило, что КНДР запустила в сторону Южной Кореи свыше 160 воздушных шаров с мусором. Отмечалось, что 30 пакетов с мусором обнаружили в северных районах провинции Кёнгидо, в которой расположен Сеул. В шарах не было найдено опасных предметов или веществ.

Агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных 14 сентября написало, что Северная Корея в очередной раз запустила в сторону Сеула несколько воздушных шаров, предположительно, с мусором. Отмечалось, что в ночь на 11 сентября КНДР также отправила около 20 шаров с мусором, но они не смогли пересечь военную «линию демаркации».