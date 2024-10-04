Вашингтон, 4 октября, 2024, 04:07 — ИА Регнум. Оговорки и склонность к неточному изложению фактов, характерная кандидату в вице-президенты США от демократов Тиму Уолцу, могут отрицательно повлиять на кампанию претендента на пост главы государства Камалы Харрис. Об этом 3 октября пишет газета Politico.

ИА Регнум Харрис, Уолц

«У Тима Уолца есть тенденция к оговоркам. Это может помешать кампании. Ключевые лица в окружении Харрис не знали о некоторых неточных заявлениях, пока они не стали достоянием общественности», — отмечается в заметке.

С начала предвыборной кампании Уолцу неоднократно приходилось оправдываться в связи с допущенными неточностями или приукрашиваниями им фактов своей биографии.

В частности, Уолц рассказал о своём визите в Китай во время студенческих выступлений там в мае–июне 1989 года, однако журналисты нашли данные о том, что Уолц в это время находился в США. Сам политик признал неточность, но продолжает утверждать, что был в КНР летом 1989 года.

В августе заявление Уолца о его участии в военных действиях в период службы в армии спровоцировало скандал. Республиканцы выяснили, что политик-демократ покинул подразделение сразу после получения информации о том, что его отправят в Ирак. Позднее штаб Харрис признал правоту оппонентов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в США перед предвыборным мероприятием в американском городе Милуоки попал в ДТП кортеж кандидата в вице-президенты от демократов Тима Уолца. В одном из автомобилей, попавших в аварию, находились журналисты. Представители прессы получили ушибы и ссадины, а одному из журналистов позднее диагностировали сотрясение. Один из сотрудников избирательного штаба сломал руку.

Выборы президента США состоятся 5 ноября, на должность главы Белого дома претендуют Камала Харрис от демократов и Дональд Трамп от республиканцев.