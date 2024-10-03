Стамбул, Турция, 3 октября, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Два сухогруза столкнулись в Босфорском проливе близ стамбульского района Ускюдар. Об этом 3 октября сообщила газета Milliyet.

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По информации издания, 80-метровый сухогруз Ayed 1 под флагом Того, направлявшийся из Батуми в Саудовскую Аравию, не смог разойтись со 180-метровым сухогрузом BUNUN ACE под флагом Панамы, шедшим из Испании в Батуми.

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В министерстве транспорта и инфраструктуры страны заявили, что в результате инцидента никто не пострадал, был нанесён лишь материальный ущерб.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня сухогруз с пшеницей Lady Ayana сел на мель у берегов Стамбула в Мраморном море. К месту происшествия для эвакуации экипажа направили быстроходный спасательный катер KEGM-3 и буксир Rescue-10.

Снять судно с мели удалось лишь 4 июля. 169-метровый сухогруз временно поставили на якорь в зоне стоянки около стамбульского района Бакыркей.