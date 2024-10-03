Вашингтон, 3 октября, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Атомная подводная лодка, которая затонула в Китае около трёх месяцев назад, несла на борту гибридную силовую установку. Об этом 3 октября сообщило американское издание The War Zone (TWZ).

Guo Xulei/Global Look Press

В статье упоминается публикация газеты The Washington Times, которая со ссылкой на неназванных представителей министерства обороны США сообщила, что недалеко от города Ухань затонула модифицированная субмарина типа 041. В дополнение к воздухонезависимому двигателю она была оснащена компактным ядерным реактором.

Издание напомнило, что модернизированная субмарина типа 041 напоминает советский проект 651Э, выполненный в 1980-х годах конструкторским бюро «Лазурит». Он был оснащён дизель-электрической и ядерной силовыми установками.

Предположительно, ядерный реактор в китайской субмарине мог использоваться для подзарядки литий-ионных батарей.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября сразу два издания The Wall Street Journal и Reuters со ссылкой на источники сообщили о том, что власти КНР пытались скрыть тот факт, что в конце мая — начале июня на верфи недалеко от города Ухань утонула их новейшая атомная подводная лодка.

Сообщалось, что затонула подлодка класса Zhou — первое судно такого типа. Последний раз её видели в конце мая у пирса на реке Янцзы, где она проходила оснащение перед выходом в море. При этом было ли в трюмах судна ядерное топливо в момент затопления, не установлено, но не исключается. Неизвестно также и о жертвах или пострадавших в результате инцидента.