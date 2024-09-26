Вашингтон, 27 сентября, 2024, 02:02 — ИА Регнум. Власти КНР пытались скрыть, что в конце мая — начале июня утонула их новейшая атомная подводная лодка на верфи недалеко от города Ухань. Об этом со ссылкой на источники сообщают сразу два издания: The Wall Street Journal (WSJ) и Reuters.

Mil.ru Атомная подводная лодка

Затонула подлодка класса Zhou — первое судно такого типа. Последний раз её видели в конце мая у пирса на реке Янцзы, где она проходила оснащение перед выходом в море.

Не установлено, было ли в трюмах судна ядерное топливо в момент затопления, но это не исключается. Неизвестно также и о жертвах или пострадавших в результате инцидента.

«Неудивительно, что Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая пытаются скрыть этот факт. Инцидент поднимает более глубокие вопросы о внутренней подотчётности НОАК и надзоре за оборонной промышленностью Китая, которая долгое время страдала от коррупции», — высказал мнение чиновник из Пентагона.

При этом отмечается, что субмарина имеет характерную Х-образную корму, которая даёт возможности повышенной маневренности.

Как сообщало ИА Регнум, в Карском море водолазы МЧС обследовали затопленную подводную лодку К-27. Судно лежит на 31-метровой глубине залива Степового. Оно является наиболее радиационно опасным объектом среди других затопленных в российской Арктике.

На юге Италии, у берегов города Палермо, потерпела крушение суперъяхта Bayesian. Инцидент произошёл во время шторма, который сопровождался торнадо. На борту находились граждане Франции, Великобритании, Новой Зеландии, Шри-Ланки и Ирландии. Всего на яхте отдыхали 12 человек, ещё 10 ― члены экипажа.