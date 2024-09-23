Москва, 23 сентября, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Главный художник кинопарка «Москино» Сергей Февралёв рассказал о возможностях кинопарка «Москино». По его словам, «Москино» — это площадка, на которой создатели фильмов могут воплотить любой замысел. Её ключевая особенность — натурные декорации, которые воссоздают реалии разных исторических эпох и территорий — от древнерусского города до ковбойского ранчо.

mos.ru Кинопарк «Москино»

«Основная задача художников кинопарка — создание убедительного образа исторического периода и выразить его в декорациях, ведь при просмотре фильмов у зрителя должно возникнуть в первую очередь ощущение времени», — сообщил Февралёв. Он добавил, что команда площадки постоянно ищет способы сделать каждую декорацию уникальной и тщательно работает над важными деталями. «Для строительства мы используем традиционные и современные материалы, которые позволяют максимально достоверно воссоздать картину той или иной эпохи», — отметил главный художник кинопарка «Москино».

Нужный антураж художники и декораторы достигают с помощью приемов бутафорского мастерства. Так, для съемок фильмов «Разыскивается Дед Мороз» и «Баба-Яга спасает Новый год» улицы были заметены искусственным снегом — в кадре он не отличается от настоящего.

mos.ru Кинопарк «Москино»

Другая важная задача кинохудожников — чтобы у зрителей сложилось определенное впечатление от увиденного на экране. Например, в кадре декорации поливают водой, и мокрый асфальт, солнечные блики в лужах, стеклах окон и машин — всё это создает ощущение лиричности и романтики.

«Профессиональные декораторы пользуются множеством хитростей и приемов, чтобы точно выразить настроение будущего фильма, — пояснил Февралёв. — Композиция декорации, ее ритм, пластика, цветовое решение, текстуры и многие другие методы работы с ней позволяют нам воссоздать любую атмосферу».

Сочетание натурных декораций и передовых технологий позволяет достичь аутентичности. На площадке «Юзовка» передана атмосфера послереволюционного провинциального поселка. Постройки города воссозданы так, словно они вырублены топором — ведь в те времена на Руси еще не знали пилы.

Кроме того, кинопарк стал уникальной платформой для экспериментов, которые в других условиях могли бы быть слишком затратными или технически сложными. Здесь можно исследовать новые жанры и стили.

mos.ru Кинопарк «Москино»

Кинопарк «Москино» — часть проекта мэра Москвы «Москва — город кино» и объект московского кинокластера. На первом этапе его развития построили 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры. В их числе — декорации «Центр Москвы», «Москва 1940-х», «Витебский вокзал», «Аэропорт Юрово», «Соборная площадь Москвы», «Глухая деревня», «Партизанская деревня», «Крепостная стена», «Уездный город», «Ковбойский городок», «Питерский бар» и другие.