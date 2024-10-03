Калининград, 3 октября, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Задержанный силовиками в Калининграде сотрудник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины на допросе дал признательные показания. Об этом 3 октября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Кадр из видео

На видео, опубликованном ведомством, мужчина рассказал, что по заданию сотрудника украинской разведки Юрия он осуществлял фото — и видеосъемку средств охраны российской госграницы с литовской стороны. Затем, по его словам, они с коллегой попытались проникнуть в Россию, чтобы похитить ребёнка.

Как выяснили сотрудники ФСБ, Юрий оказался отцом мальчика и дал задание своим агентам выкрасть его у матери.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября ФСБ задержала в Калининграде двух сотрудников ГУР за шпионаж на российско-литовском участке границы. Также, по данным следствия, украинские шпионы должны были похитить и незаконно вывезти с территории России несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник Главного управления разведки Украины.

На допросе один из задержанных сообщил, что с ними следовал человек по имени Владимир для того, чтобы забрать ребёнка. Другой задержанный подтвердил, что им надо было проникнуть на территорию России и украсть несовершеннолетнего россиянина.

В ФСБ добавили, что ГУР поставило агентам задачу собирать сведения о защищённости российско-литовского участка госграницы для возможной последующей нелегальной заброски агентуры и совершения других преступлений на территории РФ. Для этого сотрудники спецслужбы привлекли своего агента ― гражданина Украины. Он опрашивал жителей литовского приграничья и проводил разведку с использованием технических средств.

Собрав необходимые материалы, украинские агенты попытались незаконно перейти границу РФ с территории Литвы, но были задержаны. В отношении них возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Фигурантов арестовали.