Москва, 3 октября, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Специалисты томского научного института «Роснефти» представили специализированный программный модуль. Он позволяет кратно повысить эффективность проектирования при проведении работ на местности.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» повысит эффективность проектирования с помощью искусственного интеллекта

Новая разработка предназначена для инженерно-строительных изысканий: на основе распознанных объектов модуль автоматически создает топографические карты для дальнейшего проектирования с привязкой к местности. Геоинформационный модуль, созданный на основе инновационного нейросетевого алгоритма, позволяет в разы быстрее и точнее человека распознавать различные объекты местности: рельеф, водоемы, растительность, дороги, коммуникации, границы территории.

Так, при ручном дешифрировании за две минуты обрабатывается площадь порядка 20 тысяч кв. м, искусственный интеллект за это же время распознаёт более 240 тысяч квадратов и сокращает трудозатраты специалистов в 16 раз.

Новый программный модуль также планируется использовать при экологическом мониторинге на объектах «Роснефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» повысит эффективность проектирования с помощью искусственного интеллекта

«Роснефть» стала первой в России нефтяной компанией, которая успешно создает собственное ПО в области геологии, проектирования, разработки и эксплуатации месторождений. Программные продукты корпоративной линейки «Роснефти» гарантируют технологическую безопасность и эффективность решений за счет использования высокопроизводительных вычислений и методов искусственного интеллекта. По техническим характеристикам ПО компании значительно превосходит зарубежные аналоги при более низкой стоимости.