Москва, 3 октября, 2024, 10:18 — ИА Регнум. Администрации президента России ничего неизвестно о каких-либо «чёрных списках» артистов, которым запрещено выступать в стране из-за их позиции по спецоперации. Об этом 3 октября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сергей Булкин/ТАСС Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«О списках ничего не знаем. Их много поддельных ходит», — заявил он в беседе с RTVI.

При этом представитель Кремля не исключил, что позиция некоторых отдельных артистов по СВО может вызывать неприятие у организаторов мероприятий.

«И это не имеет к нам никакого отношения», — подчеркнул Песков.

Ранее, 2 октября, в СМИ появились сообщения, что в РФ якобы появился список артистов, которым запрещено выступать в стране из-за их позиции по спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября Песков рассказал, почему ни он сам, ни президент РФ Владимир Путин не дают «заданий» журналистам. По словам пресс-секретаря, Кремль не считает возможным вмешиваться в редакционную политику российских СМИ.

Представитель Кремля уточнил, что это СМИ стран Запада работают под «прессингом» властей своих государств и кураторов, однако в России считают такой подход недопустимым.