Варшава, 3 октября, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Фотографию первого лёгкого истребителя FA-50PL, который собирают в Южной Корее для Военно-воздушных сил Польши, опубликовало 3 октября польское издание Defence24.

Скриншот сайта defencesecurityasia.com

На этих фотографиях запечатлён фюзеляж боевого самолёта, который монтируют на производственной линии завода Korean Aerospace Industries в Сачхоне. Истребитель с тактическим номером 5013 является первой машиной модификации PL.

Вариант FA-50PL для Польши планируется оснастить радиолокационной станцией Raytheon PhantomStrike с активной фазированной антенной решеткой и каналом передачи данных Link 16.

Истребитель будет способен нести управляемые авиабомбы GBU-12 Paveway II весом 230 кг, контейнер целеуказания Sniper ATP и ракеты класса «воздух — воздух» малой дальности AIM-9X Sidewinder. Кроме того, на самолёт установят штангу для дозаправки в воздухе, а его пилоты получат возможность использовать нашлемную систему целеуказания.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля портал onet. Pl написал, что закупленные Варшавой южнокорейские учебно-боевые самолёты FA-50 создали большие проблемы для ВВС Польши. Отмечалось, что занимавший до декабря 2023 года пост главы минобороны республики Мариуш Блащак хотел с помощью поставок этих самолётов получить быстрый политический успех и это ему удалось.

По информации военного ведомства Польши, все 12 южнокорейских самолётов оставались на базе у города Минск Мазовецкий с 1 января по 15 марта 2024 года и не поднимались в воздух. При этом в договор о покупке самолётов не входило приобретение боеприпасов для них, а имеющиеся у военных Польши ракеты «воздух — воздух» к ним не подходят, так как являются «слишком сложными».