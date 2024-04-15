Варшава, 15 апреля, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Приобретённые польскими властями у Южной Кореи учебно-боевые самолёты FA-50 создали большие проблемы для Военно-воздушных сил Польши. Об этом 15 апреля написал портал onet. pl со ссылкой на источники в ВВС республики.

По словам одного из офицеров польских ВВС, занимавший до декабря 2023 года пост главу минобороны страны Мариуш Блащак хотел с помощью поставок этих самолётов получить быстрый политический успех, что ему в итоге удалось.

«Но последствиями стали драматичные проблемы с обучением пилотов и неясные перспективы дальнейшего использования этих машин», — заявил он.

Как отметил в беседе с изданием глава генштаба польских войск генерал Веслав Кукул, прежнее руководство оборонного ведомства республики составило договор на приобретение у Сеула FA-50 так, что теперь необходимы время и усилия для исправления этих недостатков.

По информации польского минобороны, в результате все 12 южнокорейских самолётов оставались на базе у города Минск Мазовецкий с 1 января по 15 марта 2024 года, и не поднимались в воздух. При этом, по данным портала, в договор о покупке самолётов не входило приобретение боеприпасов для них, а имеющиеся у Польши ракеты «воздух-воздух» к ним не подходят, являясь «слишком сложными».

«Только новые версии FA-50PL, которые поступят к нам через несколько лет, будут способны использовать ракетное вооружение нового поколения», — заявил главный редактор журнала Nowa Technika Wojskowa Мариуш Чельна.

По данным портала, ещё одной проблемой стало польских пилотов пилотированию FA-50, так как хотя восемь ВВС лётчиков Польши обучились пилотированию самолётов в Южной Корее, полёты без южнокорейских инструкторов крайне редки. Летом 2023 года в Польшу приехали два инструктора, но один затем сломал руку и вернулся в Южную Корею, а тренажёры для обучения пилотов управлению FA-50 прибудут в Польшу только в 2025 году.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля 2022 года занимавший на тот момент пост министра обороны Польши Блащак заявил, что ВВС страны заменят советские истребители МиГ-29 на южнокорейские FA-50. Он назвал низкой боевую ценность советских самолётов и указал на отсутствие у Польши запчастей к ним.

Блащак 22 июля 2022 года заявил, что Польша, помимо 48 самолётов FA-50, приобретёт у Южной Кореи первую партию из 180 танков K2 Black Panther и гаубицы. По его словам, в конце концов южнокорейские танки начнут производить на территории Польши.