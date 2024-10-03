Варшава, 3 октября, 2024, 04:33 — ИА Регнум. Медики начали увольняться в Польше из-за недостатка финансирования местных больниц, сообщила 2 октября радиостанция Radio ZET.

Иван Шилов ИА REGNUM Медики

Это вызывает дефицит персонала в медучреждениях, которые вынуждены сокращать проведение плановых процедур. Часть операций приходится переносить на 2025 год.

Журналисты отмечают, что на фоне возникшей ситуации власти Польши решили одобрить выплаты по переработкам в больницах. Тем не менее указанное решение не помогло избавиться от недостатка финансовых средств в этой сфере.

Главврач больницы в Живце, с которым пообщались представители прессы, назвал происходящее катастрофой. Он отметил, что в его учреждении отменено шесть тысяч процедур. По данным Radio ZET, правительству Польши требуется примерно 5 млрд злотых ($1,286 млрд), чтобы восполнить дефицит финансирования в больницах.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2022 года агентство Bloomberg предупреждало, что на ЕС надвигается очередная волна сокращений и закрытий организаций. В частности, речь шла о проблемах, связанных с высокими ценами на электроэнергию и природный газ в европейских странах.

В декабре 2023 года эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер в беседе с ИА Регнум выразил мнение, что Евросоюз уже начал разваливаться и переживать изменения.