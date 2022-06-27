Нью-Йорк, США, 27 июня, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Европейский производственный сектор рушится под тяжестью высоких цен на электроэнергию и природный газ, и ввиду отсутствия перспектив на улучшение надвигается очередная волна сокращений и закрытий, сообщает 27 июня Bloomberg.

(сс) Jaysin Trevino Закрыто

И это еще до нормирования газа, к которому, возможно, придется зимой прибегнуть Германии в случае, если Россия еще больше сократит поставки. При таком сценарии у многих компаний не останется другого выбора, кроме как закрыться.

Правительствам необходимо уже сейчас решить, какие компании получат финансовую поддержку. Европейские лидеры должны провести экстренный саммит, посвященный энергетическому кризису. Европе необходима общая кампания по энергосбережению и снижению спроса.

Сейчас уже никакую идею нельзя считать слишком безумной: продолжение работы атомных электростанций, ограничение оптовых цен на энергоресурсы, приостановка работы рынков, отмена ограничений на выбросы CO2, переход на угольную электрогенерацию, возобновление добычи газа. И все это должно быть подкреплено многомиллиардными государственными кредитами для ключевых секторов.

Проблема не только в нынешних заоблачных ценах на электроэнергию и газ. Форвардные контракты на 2023, 2024 и даже 2025 годы, которые фиксируют стоимость энергии на будущее, дорожают с каждым днем. «Возможно, это устойчивый рост цен, а не что-то кратковременное», — сказал в начале июня глава британского энергетического регулятора Ofgem Джонатан Брирли.

Руководители частных европейских компаний говорят, что готовы объявить о новых закрытиях заводов. Пострадают наиболее энергоемкие отрасли промышленности: производство удобрений, цветных металлов и стали, химическая, керамическая, стекольная и бумажная промышленность. Но все больше будет страдать и производство продуктов питания. Теплицы с подогревом и птицефермы сталкиваются с астрономическими счетами за электроэнергию.

Как сказал один европейский промышленник, «мы готовились к тому, что цены будут расти дольше, но мы никогда не думали, что дольше — это значит несколько лет».

Европа не сможет спасти каждую энергоемкую компанию. Что необходимо сделать, так это сократить потребление сейчас, а не тогда, когда начнутся перебои с газом.