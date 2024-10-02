Женева, Швейцария, 2 октября, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает ввести ограничения на использование смартфонов, аналогичные ограничениям на употребление табака. Об этом в среду, 2 октября, в разговоре с Politico заявила директор отдела политики и систем здравоохранения в европейском офисе ВОЗ Наташа Аззопарди-Мускат.

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«Возможно, нам нужно подумать о том, где уместно использовать цифровые устройства, и, возможно, пришло время также начать думать о местах, где определенные цифровые устройства не следует использовать», — сказала она.

Аззопарди-Мускат также отметила, что возможно введение возрастных ограничений на смартфоны и контроль над ценами на них. Эти меры будут похожи на те, что применяются для борьбы с курением.

Как сообщало ИА Регнум, В июле 2023 года эксперты Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) порекомендовали запретить использование смартфонов в школах из-за негативного влияния на учебный процесс.

В октябре 2023 года Госдума сразу во втором и третьем чтении одобрила законопроект, запрещающий использование мобильных телефонов и гаджетов учениками на уроках в школах.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов пояснил, что учащиеся могут брать с собой в школу телефоны, но пользоваться ими во время занятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами им нельзя.