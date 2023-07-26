Париж, 26 июля, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Эксперты Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) порекомендовали запретить использование смартфонов в школах из-за негативного влияния на учебный процесс и повышения риска травли детей в интернете. Об этом организация сообщила 26 июля во Всемирном докладе по мониторингу образования.

Thomas Eisenhuth/DPA/TASS

«Технологии могут оказывать пагубное воздействие в случае их нецелесообразного или чрезмерного использования. Использование достижений цифровой революции должно быть направлено на улучшение учебного процесса и взаимоотношений между учеником и учителем», — заявила глава ЮНЕСКО Одре Азуле.

Сообщается, что частое использование смартфонов отвлекает школьников от обучения и влияет на их эмоциональное состояние, усиливает тревожность и подавленное настроение. Как отметили в ЮНЕСКО, использование телефонов также может создать угрозу личным данным и обернуться травлей детей в интернете. В докладе сообщается, что 16% из почти 200 стран законодательно закрепили конфиденциальность информации учащихся, ещё 29% проводят соответствующую политику. Оскорбления в интернете признали правонарушением в небольшом числе государств.

Министерство просвещения России в августе 2022 года заявляло о запрете пользования смартфонами на уроках в российских школах. Глава ведомства Сергей Кравцов тогда пояснил, что телефоны у учащихся могут быть, но пользоваться ими во время занятий нельзя в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. В беседе с ИА Регнум учительница из Санкт-Петербурга Оксана Чумак заявила, что школы после этого не получили разъяснений, как следовать запрету.

ЮНЕСКО — специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры, основанное в 1945 году, цель которого — достижение мира и благосостояния человечества через сотрудничество всех народов мира.