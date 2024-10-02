Нижний Новгород, 2 октября, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Талантливые дети со всей страны приняли участие в третьем этапе всероссийского детского музыкального фестиваля «Белый пароход. Самара 2024». Они побывали в путешествии на теплоходе по Волге, где для них были организованы мастер-классы с выдающимися музыкантами и педагогами. Фестиваль состоялся при поддержке «Роснефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Волге прошел детский музыкальный фестиваль «Белый пароход»

«Белый пароход» — детский благотворительный музыкальный проект, не имеющий аналогов в мире. Ежегодно организаторы фестиваля проводят конкурсные прослушивания среди детей со сложной судьбой для их дальнейшего участия в уникальной летней вокально-хоровой школе под руководством высокопрофессиональных педагогов по вокалу, актерскому мастерству, хоровому пению, игре на музыкальных инструментах и хореографии.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Волге прошел детский музыкальный фестиваль «Белый пароход»

Участниками «Белого парохода» стали 110 одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники детских домов, дети из неполных, малообеспеченных и многодетных семей из 43 субъектов РФ, в том числе с Курильских островов, из Донбасса, а также из Белоруссии и Абхазии.

Во время путешествия на теплоходе по маршруту Нижний Новгород — Самара — Нижний Новгород для детей были организованы вокальные и хоровые занятия, направленные не только на развитие творческих способностей ребят, но и на создание уникальной атмосферы дружбы и взаимопомощи. Артисты и педагоги поделились опытом с детьми, а также вдохновили юных музыкантов на новые достижения.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Волге прошел детский музыкальный фестиваль «Белый пароход»

В рамках «Белого парохода» также состоялся концерт хора и солистов проекта с программой, приуроченной к 95-летию А. Н. Пахмутовой «Это навсегда, ребята!» в Самарской государственной филармонии. Участники фестиваля выступили в сопровождении Академического симфонического оркестра под управлением дирижёра Дениса Власенко.