Москва, 2 октября, 2024, 17:29 — ИА Регнум. В Москве с 5 октября будут скорректированы 15 маршрутов автобусов и электробусов. Об этом 2 октября рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«С 5 октября скорректируем 15 маршрутов наземного транспорта. Они охватывают 14 районов в четырёх округах Москвы и в ближайшем Подмосковье», — приводятся его слова на официальном сайте мэра Москвы.

По словам Ликсутова, после этого пассажиры смогут удобнее добираться до станций рельсового каркаса и социальных объектов. Он добавил, что столичные власти продолжают повышать качество поездок в наземном транспорте по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Заместитель мэра уточнил, что автобусы маршрута С453 будут походить через жилой комплекс «1-й Ленинградский», автобусы маршрута № 703 будут следовать до Перервинской плотины, для автобусов маршрутов № 196 и 378 будут добавлены новые остановки, около станций метро «Планерная» и «Динамо» из-за переорганизации дорожного движения изменятся места посадки в автобусы и электробусы, а автобусы пригородных маршрутов № 270 и 271 начнут ходить регулярнее и будут идти до станции «Физтех» вместо движения до станции метро «Алтуфьево».

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября Собянин рассказал, что в Москве запустили движение на новой трамвайной линии по улице Сергия Радонежского в Таганском районе. Также отмечалось, что новый маршрут 3-я Владимирская улица — Курский вокзал свяжет шесть районов Москвы, включая в себя 15 станций. По нему будут двигаться семь современных низкопольных трёхсекционных трамваев «Витязь — Москва».