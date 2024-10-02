Токио, 2 октября, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Причиной закрытия аэропорта в префектуре Миядзаки на японском острове Кюсю была детонация снаряда времён Второй мировой войны. Об этом 2 октября сообщил канал NHK.

EDUARD KORNIYENKO/URA.RU/TASS

Речь идёт, вероятнее всего, об американской авиабомбе. Она оказалась под землёй возле взлётно-посадочной полосы (ВПП) и в какой-то момент сдетонировала. Взрыв повредил саму ВПП, из-за чего все 87 рейсов, запланированных на день, были отменены.

Как передавало ранее ИА Регнум, аэропорт в японской префектуре Миядзаки полностью закрыли из-за взрыва неизвестного предмета в районе рулёжной дорожки. Взрыв произошёл около 08:00 по местному времени (02:00 мск).

По предварительным данным, в результате взрыва на рулёжной дорожке образовалась воронка площадью около 7 кв. м. Сотрудники полиции провели эвакуацию пассажиров и персонала из здания аэропорта. Информация о пострадавших не поступала. Руководство аэропорта уточнило, что воздушная гавань закрыта на неизвестный срок.