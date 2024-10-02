Москва, 2 октября, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул около станции метро «Водный стадион» в Москве, сообщил 2 октября РЕН ТВ.

Кадр из видео

По данным телеканала, возгорание произошло в здании, где располагается гостиница.

На кадрах с места происшествия видно, как в небо поднимается столб густого чёрного дыма.

По данным главного управления МЧС по Москве, пожарные ликвидировали возгорание на площади 20 кв. м. на кровле административного здания, расположенного на Головинском шоссе. До прибытия спасателей люди самостоятельно покинули здание. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, пожар вспыхнул 2 октября в театре на улице Ленина в Екатеринбурге. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. Им удалось спасти шесть человек. Всего эвакуировали 105 человек. По данным источника SHOT, один из пострадавших скончался по дороге в больницу.