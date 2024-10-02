Москва, 2 октября, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Четырехлетний ребёнок получил перелом двух костей, когда карт, управляемый его отцом, опрокинулся на картинг-трассе в московском клубе рэпера Тимура Юнусова (Тимати). Об этом 2 октября сообщил источник ИА Регнум.

РИА Новости/Алексей Мальгавко

Инцидент произошёл в сентябре в районе Котельники. Мужчина вместе с сыном катался на карте, но в какой-то момент потерял управление и машина перевернулась. Медики диагностировали у ребёнка закрытый перелом двух костей правой верхней конечности со смещением.

По факту происшествия правоохранители начали проверку.

Картинг-клуб TIMATI Karting рэпер открыл в Котельниках в прошлом году. Сам артист тогда отмечал, что «это самая сложная в России трасса. Помимо того, что это электрокартинг, это TIMATI Karting, который отличается тем, что каждая новая площадка имеет свою тематику».

Юнусов отметил, что в дальнейшем планирует развивать свою сеть картингов.