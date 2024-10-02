Вашингтон, 2 октября, 2024, 05:12 — ИА Регнум. Миграционная политика, экономика и последствия разрушительного урагана «Хелен», вероятно, станут главными темами дебатов кандидатов в вице-президенты США от Республиканской и Демократической партий Джей Ди Вэнса и Тима Уолца. С таким мнением выступила старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская.

ИА Регнум Джеймс Дэвид Вэнс

«Какие темы с высокой вероятностью будут обсуждаться? Во-первых, тема экономической политики… Вероятно, что будут и вопросы, связанные с миграцией, подниматься», — предположила она в беседе с «РИА Новости».

По её словам, на дебатах, вероятно, могут быть затронуты последствия обрушившегося на юго-восточные штаты страны урагана «Хелен», ликвидация которых вместе с оказанием помощи пострадавшим легла на плечи демократической администрации.

Также Богуславская допустила возможность обсуждения украинского конфликта, тема которого, по её мнению, отойдёт на второй план.

Резюмируя, эксперт предположила, что дебаты Вэнса и Уолца привлекут меньше внимания, чем дебаты кандидатов в президенты США, и будут сосредоточены на привлечении голосов колеблющихся избирателей.

Дебаты кандидатов в вице-президенты США стартовали на телеканале CBS 1 октября в 21:00 по восточному времени (04:00 мск).

Как передавало ИА Регнум, первые теледебаты кандидатов в президенты США от Демократической и Республиканской партий Камалы Харрис и Дональда Трампа состоялись 10 сентября. По их итогам экс-глава Белого дома объявил себя победителем. 21 сентября политик-республиканец выразил мнение, что «уже слишком поздно» устраивать второй раунд дебатов с его политической оппоненткой. По его мнению, Харрис и её команда недовольны тем, как продвигается предвыборная кампания, поэтому они приняли решение объявить о ещё одном раунде дебатов.