Тюмень, 1 октября, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Мужчина с молотком и баллоном со слезоточивым газом напал на главного муфтия Тюменской области Зинната Садыкова. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман региона.

Духовное управление мусульман Российской Федерации Зиннат Садыков

Инцидент произошёл 30 сентября в кабинете муфтия. На Садыкова напал посетитель, который пришёл якобы для обсуждения работы управления. Муфтий оказал сопротивление.

«На место происшествия приехали полиция и скорая помощь, злоумышленник задержан», — сообщили в управлении.

Отмечается, что здоровью муфтия ничего не угрожает.

Задержанный сообщил, что напал на муфтия, чтобы отомстить за приверженцев радикальных псевдорелигиозных течений, которых ранее задержали на территории региона.

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет России 5 августа проинформировал о задержании в Тюмени двух религиозных деятелей, завербовавших 19 человек в ряды террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для деятельности на территории Сирии. Вербовка происходила с февраля 2015 по ноябрь 2022 года.

Садыков 6 августа выступил с осужднием противоправной деятельности людей, которые только прикрываются риторикой исламской проповеди, а в действительности занимаются вербовкой террористов.