Москва, 1 октября, 2024, 12:49 — ИА Регнум. «Роскосмос» показал снимки пыльной бури, которая накрыла южные регионы России. Кадры 1 октября опубликовал Telegram-канал госкорпорации.

Роскосмос

«Стихия обрушилась на Республику Калмыкию и Дагестан, Ставропольский край, Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области», — говорится в сообщении.

В результате оказались оборваны линии электропередачи, на федеральных трассах ограниченная видимость. Причиной возникновения пыльной бури стали сильные ветры в Казахстане. Как отмечают специалисты, стихия постепенно движется в западном направлении.

Снимки пыльной бури сделали с помощью спутника «Метеор-М» № 2–4.

Как сообщало 29 сентября ИА Регнум, пыльная буря накрыла три южных региона России: Калмыкию, Астраханскую и Ростовскую области. Специалисты предупреждали, что в отдельных районах пыльная буря будет наблюдаться до 1 октября.

Местные жители стали публиковать фото и видео, на которых видно, как трассы занесены оранжевой пылью, а видимость почти отсутствует.