Элиста, 29 сентября, 2024, 17:17 — ИА Регнум. На несколько южных регионов России обрушилась пыльная буря, сообщила 29 сентября пресс-служба Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Речь идёт об отдельных районах Калмыкии, Астраханской и Ростовской областей, сказано в сообщении.

«На территории округа без существенных осадков. Местами в Калмыкии, днём в Астраханской и Ростовской областях пыльная буря», — отметили метеорологи.

В отдельных районах Астраханской и Ростовской областей пыльная буря будет наблюдаться до 1 октября, сказано также в сообщении.

В свою очередь управления Госавтоинспекции Калмыкии и Ставропольского края рекомендовали водителям воздержаться от поездок по некоторым трассам до формирования более благоприятных погодных условий.

В соцсетях пользователи из данных и других южных регионов России опубликовали ряд фото — и видеозаписей. На них заметно, в частности, что дороги занесены оранжевой пылью, а видимость почти отсутствует.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года метеорологи предупреждали о вероятности формирования пыльных бурь в Калмыкии и Астраханской области. Ситуация на автомобильных дорогах может осложниться, указывали эксперты.