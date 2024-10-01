Кемерово, 1 октября, 2024, 12:55 — ИА Регнум. В Кузбассе родители подростков, надругавшихся над десятилетним мальчиком, компенсируют пострадавшему ребёнку моральный ущерб. Об этом во вторник, 1 октября, сообщили в объединённом пресс-центре судов Кемеровской области.

Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

По искам прокурора города Мариинска родители несовершеннолетних насильников должны выплатить пострадавшему в общей сложности 850 тыс. рублей. Суд взыскал с 14-летнего подростка 300 тыс. рублей, такую же сумму выплатят родители 12-летнего соучастника, а законные представители третьего фигуранта, который извинился перед пострадавшим, должны заплатить 250 тыс. рублей.

Некоторые ответчики по делу не согласились с решением инстанции и обжаловали его в Кемеровском областном суде. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции признал законным решение нижестоящей инстанции о взыскании компенсации.

Отдельно суд рассмотрел исковое заявление в отношении четвёртого участника инцидента, снимавшего происходящее на видео. С этого 15-летнего подростка или его законных представителей суд решил взыскать в качестве компенсации морального вреда 250 тыс. рублей.

Мать пострадавшего мальчика, которая обнаружила в интернете видео с надругательством над её сыном, также добилась компенсации морального вреда в размере 50 тыс. рублей вместо 1 млн рублей за необоснованное привлечение к уголовной ответственности.

Инцидент произошёл в октябре 2023 года, когда 13-летний подросток в компании товарищей надругался над ребёнком, один из соучастников снимал процесс на видео. Запись попала к матери потерпевшего, которая переслала кадры своей подруге. В отношении женщины возбудили уголовное дело за оборот материалов с порнографическим содержанием с участием несовершеннолетних. Оно было прекращено после того, как ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Уголовное дело в отношении подростков было прекращено в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в Санкт-Петербурге дошкольник стал жертвой домогательства со стороны подростка. С заявлением в полицию обратилась мать ребёнка. Она рассказала, что в одной из душевых спортивного комплекса на Муринском проспекте в отношении её шестилетнего сына совершили насильственные действия сексуального характера. Предполагаемым насильником оказался подросток, который стоит на учёте в отделе полиции по делам несовершеннолетних и в психоневрологическом диспансере.

В ноябре прошлого года двое 16-летних подростков надругались над 13-летним школьником в Екатеринбурге. Один из них состоит на учёте у психиатра, а второй менее года назад вышел из специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа для несовершеннолетних с опасным для окружающих поведением. Один из подозреваемых дал признательные показания. Суд отправил его под стражу.