Москва, 1 октября, 2024, 10:52 — ИА Регнум. В России запланировано объединение спортивных федераций по водным видам спорта. Об этом заявил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Александр Вильф/РИА Новости

Решение о слиянии было принято после встречи с министром спорта России Михаилом Дегтярёвым 27 сентября.

«Объединение спортивных федераций по водным видам спорта может стать логичным продолжением процесса интеграции, начатого после объединения гимнастических федераций. Этот шаг позволит создать более сильную и скоординированную структуру, способную эффективно развивать наши спортивные дисциплины», — привела 1 октября слова Сальникова пресс-служа Министерства спорта России.

Он отметил, что в ходе объединения будут выработаны новые стандарты и нормы тренировочного и соревновательных процессов. В свою очередь, спортсмены получат новый импульс и будут добиваться высоких результатов в международных турнирах.

Дегтярёв подчеркнул, что решение о слиянии соответствует международным практикам. Ресурсы федераций объединятся, улучшится управляемость. Совместная работа позволит добиться лучших результатов, в первую очередь в развитии детско-юношеского спорта, и повысить массовость, добавил глава ведомства.

В новую объединенную федерацию войдут Всероссийская федерация плавания, Российская федерация прыжков в воду, Федерация водного поло России, Федерация синхронного плавания России.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре руководящие органы российских федераций гимнастики приняли решение об объединении в единую организацию. В России насчитывается пять гимнастических федераций: Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР), Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ), Федерация прыжков на батуте России, Федерация спортивной акробатики России и Всероссийская федерация спортивной аэробики.

14 сентября Дегтярёв предложил кандидатуру генерального директора «Российских железных дорог» («РЖД») Олега Белозёрова на пост президента объединённой федерации по гимнастическим видам спорта. По словам министра, гимнастике нужен свежий взгляд на развитие, компетенции для развития и укрепления традиций, налаживания диалога с международной федерацией.