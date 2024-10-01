Москва, 1 октября, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил урегулировать работу сервисов рассрочки, обязав их давать полную информацию об условиях и установив гарантии защиты граждан, следует из перечня поручений по итогам совещаний по экономическим вопросам.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Глава государства поручил правительству совместно с Банком России ускорить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих правовое регулирование деятельности операторов сервисов рассрочки, не предполагающее взимание платы за оказание ими услуг и устанавливающее гарантии защиты прав граждан, аналогичные гарантиям, предусмотренным российским законодательством о потребительском кредите (займе).

Кроме того, Путин поручил внести изменения, предусматривающие возможность взимания платы с физических лиц за оказанные им услуги, аналогичные услугам оператора сервиса рассрочки, исключительно лицами, осуществляющими профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов.

Поручение президента должно быть исполнено до 1 декабря текущего года.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в Центробанке приступили к обсуждению введения предельной суммы бесплатной рассрочки, предоставляемой сервисами BNPL («Buy now pay later» дословно с английского языка переводится как «Покупай сейчас, плати потом»). При введении бесплатной модели возможность предоставления рассрочки появится у специализированных операторов. В таком случае для них будут установлены требования, обеспечивающие защиту прав потребителей.