Москва, 13 февраля, 2024, 04:37 — ИА Регнум. В Центробанке обсуждают введение предельной суммы бесплатной рассрочки, предоставляемой сервисами BNPL. Разработать поправки в законодательство планируется к 1 июня.

NVO Здание Центробанка РФ

Вопросы регулирования сегмента рассрочки Центробанк обсуждает с участниками рынка. Пока известно, что речь идёт о работает двух моделей о платной и бесплатной рассрочках.

Платная рассрочка — потребительский кредит, и регулирование не должно отличаться от регулирования в потребкредитовании.

При введении бесплатной модели возможность предоставления рассрочки появится у специализированных операторов. В таком случае для них будут установлены требования, обеспечивающие защиту прав потребителей, заявил источник РБК.

Как сообщало ИА Регнум, почти половина граждан России готова установить для себя самозапрет на выдачу кредитов, свидетельствуют данные опроса, который провёл исследовательский центр портала SuperJob.

В самой идее ввести самозапрет выделяют три положительных момента.