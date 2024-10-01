Москва, 1 октября, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Российские студенты-архитекторы продолжают подавать свои заявки на участие в конкурсе по благоустройству городских пространств. Приём заявок на национальный конкурс «Благоустрой!» продлится до 15 октября. Его победители не только смогут реализовать свои проекты в разных сферах урбанистики, но и пройти практику в ведущих архитектурных бюро, отправиться в архитектурную экспедицию и побороться за главный приз конкурса — 1 млн рублей.

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Вместе с нацпроектом «Жильё и городская среда» конкурс поможет раскрыть творческий потенциал студентов архитектурно-строительных направлений от 17 до 35 лет, вовлечь россиян в вопросы благоустройства своих городов и сформировать библиотеку лучших креативных решений по улучшению общественных пространств.

Подать заявку можно как индивидуально, так и командной до пяти человек. Всех конкурсантов ждет образовательный акселератор с насыщенной программой от ведущих экспертов в области урбанистики, архитектуры и градостроительства.

В течение месяца, с 16 октября по 15 ноября, будущим градостроителям и архитекторам расскажут об особенностях разработки концепций общественных пространств, влиянии общественных территорий на повышение туристической привлекательности регионов, представят российские и мировые тренды в урбанистике и особенности формирования зеленых каркасов городов.

Например, своими знаниями и опытом с участниками конкурса поделится директор Департамента архитектуры и дизайна архитектурной группы компаний «Семрен и Монссон» Наталья Фурман. За 10 лет руководства проектами в сфере проектирования жилых комплексов, бизнес-центров и объектов социальной инфраструктуры ею было разработано свыше трёх тысяч гектаров мастер-планов территорий.

В своем выступлении Наталья Фурман расскажет об архитектурном разнообразии, о роли архитектуры при проектировании крупных жилых комплексов. Также эксперт поделится с конкурсантами «рецептами» комфортной жизни в новых ЖК, представит скандинавский опыт и российские практики.

«Участие в Национальном студенческом конкурсе «Благоустрой!» — это редкая возможность для молодых специалистов сделать первый шаг к реальным изменениям городской среды по всей России», — говорит Наталья Фурман.

О том, как правильно учитывать технические параметры проектирования общественных пространств, в которые входят климат, озеленение, ландшафт, выбор малых архитектурных форм и покрытий, студентам расскажет архитектор и сооснователь бюро UTRO Ольга Рокаль.

«Современному архитектору необходимо уметь работать с городской средой не только на уровне зданий и генпланов. Качественное благоустройство — один из главных факторов комфорта человека в городе, и в последние 10-15 лет эта сфера активно развивается. Благодаря таким проектам, как акселератор «Благоустрой», у студентов будет возможность потренироваться работать с городской средой и на реальных задачах научиться проектировать общественные пространства, которые решают задачи жителей города», — отметила Ольга Рокаль.

Основы логики проектирования объектов благоустройства общественных территорий раскроет архитектор, учредитель и генеральный директор ведущей российской ландшафтной компании DEREVO PARK, преподаватель СПб ГАСУ Андрей Кочетков.

«В последнее время активно поднимается тема благоустройства. Сегодня девелоперы предлагают не просто квадратные метры, а полноценные жилые комплексы с полностью развитой инфраструктурой, включая игровые, спортивные и рекреационные зоны, а также точки питания и магазины, детские сады и школы», — подчеркнул Андрей Кочетков.

По его словам, важно уметь проектировать жилые кварталы с учетом современных тенденций в формировании комфортной городской среды. Потому что такой подход является преимуществом как для будущих жителей при выборе квартиры, так и для предпринимателей, которые охотно инвестируют в такие территории.

Скорректировать общее представление студентов о подходе к благоустройству и работе с городскими пространствами поможет выступление директора по развитию проектного бюро «М4», магистра градостроительства в НИУ ВШЭ Андрея Кобзева.

«Современный архитектор — это не только ведущий креативщик, способный формировать привлекающие идеи, но и создатель, обладающий достаточным опытом для понимания того, как эти идеи «приземляются» на местности и возможно ли их осуществление в реальности. Зачастую некомпетентно заложенные решения на стадии концепции приводят к проблемам на этапе рабочего проектирования», — подчеркнул Андрей Кобзев.

Разработка проектов благоустройства в рамках конкурса поможет регионам получить готовый продукт в виде дизайн-проекта, а будущим архитекторам и градостроителям позволит приобрести опыт по разработке проектов в привязке к реальным условиям и потребностям жителей.

Как отметила заместитель директора департамента стратегических проектов Минстроя России Юлия Талалайкина, конкурс является значимой и своевременной историей, позволяющей решить сразу две задачи, поставленные президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным, — сделать наши города комфортнее, а также активно вовлечь в этот процесс жителей.

На образовательном акселераторе Юлия Талалайкина расскажет участникам о федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав национального проекта «Жильё и городская среда», по которой реализуются проекты по благоустройству территорий в российских городах.

По окончании образовательной программы на сайте конкурса станут доступны территории, предоставленные регионами под разработку проектов по благоустройству. Каждый участник или команда смогут выбрать наиболее привлекательный для себя объект в одной из шести номинаций. До 28 декабря полуфиналистов определит экспертное жюри.

К слову, в 2025 году все проекты-полуфиналисты по основным номинациям — «Парковые территории», «Центральные площади», «Набережные территории» и «Дворовые территории» — будут выставлены на ежегодное Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства, которое проводится по нацпроекту «Жильё и городская среда». И в случае победы проектов на голосовании они будут реализованы с участием авторов.

Как уже сообщало ИА Регнум, по программе национального проекта «Жильё и городская среда» ежегодно благоустраивается более 10 тыс. общественных территорий. Всего за время реализации нацпроекта преобразилось более 69 тыс. общественных пространств. Новые точки притяжения появились в почти шести тысячах населенных пунктов в 84 регионах страны.

Особое внимание при создании общественных территорий уделяется соучастному проектированию — участию в разработке проектов местных жителей, будущих пользователей обновленных пространств.

Мероприятия по созданию комфортной городской среды будут продолжаться и по программам нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», которые в настоящее время формируются в соответствии с поручениями президента Владимира Путина и национальными целями развития.