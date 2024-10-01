Лондон, 1 октября, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Редкую кружку, 25 лет пролежавшую на чердаке дома в британском Лестершире, продали на аукционе за 13,5 тыс. фунтов стерлингов (примерно 1,6 млн рублей). Об этом сообщило издание BBC News.

Аукционный дом Gildings

В материале от 29 сентября указано, что керамическое изделие посвящено коронации короля Георга VI королевы Елизаветы в 1937 году. В коллекцию входили еще четыре кружки других цветов. Дизайн разработал британский художник Эрик Равилиус, погибший в бою во времена Второй мировой войны. В узорах использовался фейерверк и королевский герб.

Торги в аукционным домом Gildings стартовали с цены в 800 фунтов стерлингов (примерно 99 тыс. рублей). Итоговая цена стала выше более чем в 16 раз.

Как сообщало ИА Регнум, в июле два пистолета, принадлежавшие Наполеону Бонапарту, продали в ходе аукциона во Франции за 1,69 млн евро (176 млн рублей). Как написал в своих мемуарах соратник Наполеона — бывший посол Франции в России и глава МИД, генерал Арман де Коленкур, в ночь на 13 апреля 1814 года Наполеон собирался использовать это оружие для самоубийства. Он находился в депрессии после подписания Фонтенблоского договора 11 апреля 1814 года, согласно которому после поражения от армий Российской империи и её союзников отрекался от власти и должен был уехать в ссылку на остров Эльба.

10 марта картину «Портрет крестьянки в белом чепце» голландского художника Винсента Ван Гога продали на ежегодной Европейской ярмарке изящных искусств в Маастрихте (TEFAF) за 4,57 млн евро. Покупатель полотна с частным музеем за пределами Европы пожелал остаться неизвестным.