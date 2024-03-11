Амстердам, 11 марта, 2024, 04:37 — ИА Регнум. Картина «Портрет крестьянки в белом чепце» голландского художника Винсента Ван Гога продана на ежегодной Европейской ярмарке изящных искусств в Маастрихте (TEFAF) за €4,57 млн. Об этом 10 марта сообщил телеканал NOS.

Иван Шилов ИА REGNUM Винсент Ван Гог

Полотно выставила на продажу американская галерея MS Rau из Нового Орлеана. Работа выполнена на холсте размером 63 см на 48 см масляными красками. Ванг Гог написал картину в 1884 году, когда художник жил в Нюэнене (сегодня — пригород Эйндховена) — деревне, где находился дом его семьи. Подлинность полотна подтверждена Музеем Ван Гога в Амстердаме.

«Портрет крестьянки в белом чепце» приобрёл покупатель, пожелавший остаться анонимным. Известно лишь, что приобретатель является частным лицом с частным музеем за пределами Европы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на аукционе Christie’s в США картина нидерландского художника Винсента Ван Гога «Фруктовый сад, окруженный кипарисами» была продана за $117 млн. Цена стала рекордом для работ нидерландского художника.