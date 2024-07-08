Париж, 8 июля, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Два пистолета, которые принадлежали Наполеону Бонапарту, продали в ходе аукциона во Франции за 1,69 млн евро. Об этом 8 июля сообщило агентство France Presse.

Osenat/youtube.com. Кадр из видео

«Два богато украшенных пистолета, которые принадлежали Наполеону I до его первого отречения в 1814 году и были признаны национальным достоянием, были проданы на аукционных торгах за 1,69 млн евро», — говорится в публикации.

Уточняется, что организаторы торгов из аукционных домов Osenat и Rossini не разглашают информацию о покупателе пистолетов Наполеона, однако считают их продажу успешной.

Ранее минкультуры Франции признало эти два пистолета национальным достоянием, запретив их вывоз из страны без специального разрешения властей. При этом такой вывоз могут разрешить только на ограниченный период времени.

Как написал в своих мемуарах соратник Наполеона — бывший посол Франции в России и глава МИД, генерал Арман де Коленкур, в ночь на 13 апреля 1814 года Наполеон собирался использовать это оружие для самоубийства. Он находился в депрессии после подписания Фонтенблоского договора 11 апреля 1814 года, согласно которому после поражения от армий Российской Империи и её союзников отрекался от власти и должен был уехать в ссылку на остров Эльба.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта картину «Портрет крестьянки в белом чепце» голландского художника Винсента Ван Гога продали на ежегодной Европейской ярмарке изящных искусств в Маастрихте (TEFAF) за 4,57 млн евро. Покупатель полотна с частным музеем за пределами Европы пожелал остаться неизвестным.

В середине февраля стало известно, что картину Ивана Айвазовского «Лунная ночь», написанную им в 1878 году, продали на аукционе за 92 млн рублей. Подпись, дату и подлинность полотна подтвердили в ходе научно-исследовательского комплекса работ перед торгами.