Лондон, 30 сентября, 2024, 21:09 — ИА Регнум. 96-летняя британка Джун Миллс была осуждена за причинение смерти по неосторожности и лишена водительских прав на пять лет. Об этом 30 сентября сообщила газета The Guardian.

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По данным издания, в августе 2023 года автомобиль, которым управляла Миллс, выехал на тротуар и сбил двух пожилых женщин в возрасте 67 и 80 лет. В результате ДТП одна из них скончалась.

«Всё произошло очень быстро, и передо мной были люди, но я не смогла избежать столкновения с ними, потому что машина ехала очень быстро. Я не могла контролировать её», — приводит издание объяснения Миллс.

Суд обязал Миллс заплатить штраф в размере 1,5 тыс. фунтов стерлингов и временно лишил её водительских прав, а также приговорил к 18 месяцам условно. Сесть за руль она сможет не раньше, чем в 101 год.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля в Южной Корее американского солдата арестовали за управление угнанной машиной в нетрезвом виде. Рано утром 31 марта он подъехал к светофору и сбил две машины, в том числе грузовик. В результате ДТП пострадали два человека.

5 августа в США произошло первое смертельное ДТП с участием электромобиля Tesla Cybertruck. Водитель по неизвестной причине потерял управление электромобилем, он вылетел с дороги, врезался в бетонную водопропускную трубу и загорелся. Водитель погиб на месте ДТП.