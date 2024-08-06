Техас, США, 6 августа, 2024, 06:25 — ИА Регнум. ДТП с участием электромобиля Tesla Cybertruck, в результате которого погиб водитель, произошло в американском штате Техас. Об этом 5 августа сообщил новостной сайт Electrek.

IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Уточняется, что авария произошла вечером 4 августа в округе Чемберс. Водитель пикапа Tesla Cybertruck по неизвестной причине потерял управление электромобилем, пикап на скорости вылетел с дороги, врезался в бетонную водопропускную трубу, после чего загорелся.

Водитель погиб на месте ДТП, о других возможных погибших или пострадавших не сообщается.

Отмечается, что ДТП в Техасе стало первой аварией со смертельным исходом с участием электромобиля Tesla Cybertruck.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве водитель автомобиля Tesla не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Toyota.

В результате ДТП погиб водитель Tesla. Пассажирки столкнувшихся автомобилей получили травмы различной степени тяжести.

В январе 2024 года американская компания по производству электромобилей Tesla отозвала 1,62 млн автомобилей, включая модели S, X, 3 и Y, в Китае. Отзыв стал третьим для автопроизводителя после двух отзывов в США в декабре, производитель удалённо вносил коррективы в программное обеспечение автомобилей, чтобы предотвратить возможные неполадки и снизить риск столкновения.