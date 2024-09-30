Москва, 30 сентября, 2024, 19:53 — ИА Регнум. На Киевском шоссе в Новой Москве трактор опрокинулся на проезжую часть после столкновения с легковым автомобилем. Об этом 30 сентября сообщили в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

Александр Погожев ИА REGNUM

Авария произошла на 29-м км трассы в Филимонковском районе. На место инцидента прибыли оперативные городские службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Движение затруднено на протяжении 2,3 км. Водителям рекомендовано выбирать пути объезда.

По информации телеканала РЕН ТВ, в ДТП пострадал один человек.

Ранее в этот же день девять человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП на Каспийской улице в Москве. 52-летний водитель маршрутного такси коммерческого перевозчика не справился с управлением и совершил столкновение с рейсовым автобусом, водитель которого высаживал пассажиров на остановке. В результате пострадали пассажиры частного маршрутного такси.