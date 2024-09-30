Москва, 30 сентября, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Называть регионы Донбасса и Новороссии новыми в составе России не совсем правильно, это исторически российские территории, которые были в составе страны и раньше и которые никому больше не отдадут. В День годовщины воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ можно говорить о первых достижениях и итогах, среди которых — успешная интеграция регионов в российское правовое поле, восстановление и строительство новых домов, соцобъектов и дорог, рассказал ИА Регнум заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Депутат напомнил несколько исторических фактов о том, как Новороссия когда-то вошла в состав России. По итогам русско-турецкой войны эти территории были отвоёваны. В то время, согласно переписи, проведённой ещё при сподвижнике Екатерины II Григории Потёмкине, в 1775 году, численность населения Новороссии не превышала 130-140 тыс. человек, половина из которых — ногайцы. Матвейчев напомнил, что коренное население Османская империя постоянно истребляла.

Заселять новый регион Российской империи пришлось буквально заново — 2-3 млн русских были переселены в Новороссию из центральной России и других регионов.

«Плюс из Сербии приезжали, из Франции, Германии, из разных мест. Поэтому всё население этих территорий никакого отношения к так называемым украинцам не имеет. Что бы они там ни говорили, но в Новороссии всегда общались на русском языке. Так что правильно это называть не новыми, а старыми территориями России», — указал депутат.

Так что не удивительно, что интеграция регионов идёт очень быстрыми темпами. Быстрее всего — в сфере законодательства, вхождения в правовое поле России. По словам Матвейчева, уже порядка 90-95% законов, которые действуют в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, — российские.

Не стоит на месте и развитие социального аспекта жизни людей: все получают российские пособия, пенсии, маткапитал. Открыты десятки отделений российских банков; почта, связь — тоже российские. Все остальные 82 субъекта, а также госкорпорации принимают активное участие в восстановлении, помощи вернувшимся на родину регионам: берут шефство над населёнными пунктами, направляют средства и людские ресурсы.

Уже свыше 3 тыс. км дорог восстановили, возрождаются и предприятия, благодаря чему у людей появляются новые рабочие места, а средние зарплаты за два года приблизились к уровню среднероссийских, рассказал Матвейчев.

«Один-два года, и зарплаты будут именно такими, потому что восстанавливаются предприятия. И на территории СССР, и на Украине Донбасс был всегда регионом-донором. Он и будет таковым оставаться. По налогам бюджет Донбасса уже сравним с некоторыми российскими регионами, хоть и не вышел пока в доноры. Но в ближайшее время выйдет, потому что промышленный потенциал — гигантский: там залежи антрацита, лития, которого в России вообще не было, а он очень важен для тех же батареек, которые очень востребованы», — объяснил парламентарий.

Параллельно развиваются и сельское хозяйство, и туристическая отрасль. Начали функционировать детский филиал «Артека» на берегу Азовского моря и взрослые здравницы.

«Винодельни развиваются, овощеводство, фрукты, всё стремительно развивается и поступает на российские рынки. На 2026 год намечена точка полной интеграции регионов, и нужно сказать, чтобы никто не боялся разговоров, что кто-то кого-то отдаст. Все эти регионы полностью российские, и не может быть и речи о том, что они будут куда-то там «возвращены» Украине. Это полноценные регионы РФ, как и все остальные», — подчеркнул депутат.

Матвейчев напомнил, что на протяжении многих лет Донбасс подвергался агрессии Украины, все в России видели ужасающие удары ВСУ по мирным людям, теперь же благодаря тому, что линия фронта отодвигается, благодаря росту числа систем ПВО, число украинских обстрелов снизилось в два раза.

Россия сделает всё, чтобы обеспечить безопасность этих территорий и местных жителей, поэтому и была начата СВО. Парламентарий указал, что российская разведка точно знала о подготовке Киева и НАТО к атаке на Крым, а когда ВСУ начали «снимать» собственные минные поля, чтобы открыть своей армии путь на российский полуостров, Москва приняла решение нанести превентивный удар.

«Обвинять нас в агрессии нет никаких причин. Эти факты нам известны и будут известны всему миру, и в итоге мир обязательно признает Донбасс и Новороссию в составе России. Это вопрос времени», — заключил Олег Матвейчев.

Утром 30 сентября президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ. Глава государства поблагодарил жителей вернувшихся регионов за стойкость, решительность и твёрдость, а также за сохранение исторической памяти и любовь к Отечеству.

Президент напомнил, что Донбасс с 2014 по 2022 год жил в условиях блокады и обстрелов, а в Новороссии люди подвергались притеснениям. Жители этих территорий выступили против вооружённого госпереворота в Киеве, который привёл к власти неонацистскую диктатуру.