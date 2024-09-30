Тамбов, 30 сентября, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в частном секторе в Тамбовской области. Огонь охватил десятки построек. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

Возгорание произошло на улице Цветочной в посёлке Тихий Угол.

«В результате пожара огнем повреждены 44 строения. Тушение осложняет сильная ветровая нагрузка», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

К ликвидации огня привлекли более 40 человек и 14 единиц техники.

Кроме того, 15 строений повреждены огнём в населённом пункте Шапкино Мучкапского округа. Здесь пожар тушат более 30 специалистов и 11 единиц техники.

Как сообщили в администрации Мучкапского муниципального округа региона, причиной возгорания стало неосторожное обращение жителей с огнём.

«В посёлке Тихий Угол Тамбовского округа и в селе Шапкино Мучкапского округа пожар перекинулся на жилые и нежилые постройки. Причиной возгорания стало неосторожное обращение жителей с огнём, которые жгли траву на участках», ― говорится в сообщении властей в Telegram-канале.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что на местах возгораний работают оперативные службы. По его словам, для тушения есть все необходимые силы и средства.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября крупный пожар вспыхнул в хозяйственных постройках во Владимире. Возгорание произошло на улице Фоминской в микрорайоне Заклязменском. Здесь горели хозпостройки на 2,5 тыс. кв. м, в МЧС предупредили об угрозе распространения огня на большую площадь. К тушению пожара привлекли 37 специалистов МЧС и 11 единиц техники.

20 сентября крупный пожар охватил 4,8 тыс. кв. м в производственном здании в Подольске Маковской области. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. На горящий объект сбросили 210 т воды. Через сутки пожар полностью потушили.