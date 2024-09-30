Минск, 30 сентября, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Белорусские пограничники обнаружили и посадили беспилотник на границе с Литвой, сообщил 30 сентября Государственный пограничный комитет страны.

Пограничный комитет Беларуси

«Пограничники с использованием штатного вооружения произвели принудительную посадку мультикоптера», — говорится в сообщении.

Дрон обнаружили 29 сентября в 100 м от белорусско-литовской границы. Инцидент произошёл в Вороновском районе.

В отношении владельцев изъятого мультикоптера начат административный процесс. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

В Белоруссии с 1 апреля вступил в силу указ, запрещающий ввоз, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление беспилотников, а также использование воздушного пространства без надлежащего разрешения. Помимо этого, использование беспилотников в пограничной зоне являются нарушением пограничного режима и влечёт административную ответственность.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября силы противовоздушной обороны Белоруссии ночью уничтожили беспилотники, нарушившие воздушное пространство республики. Начальник Главного штаба Белоруссии, первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО полковник Сергей Фролов заявил, что все цели уничтожили.