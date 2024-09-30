Москва, 30 сентября, 2024, 16:47 — ИА Регнум. В течение 2,5 месяца 83 участника первого потока программы «Время героев» в рамках стажировок, работая с наставниками, получали практический опыт на различных позициях в государственных и корпоративных структурах. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе проекта.

Программа «Время героев»

Каждый из участников занимался по индивидуальному плану и, следуя программе, смог определиться с интересующими направлениями развития.

Например, для участника Константина Яшина стажировка под наставничеством замруководителя Администрации президента РФ Максима Орешкина с первого дня стала работой. Начав с должности исполнительного директора, он в итоге стал гендиректором Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «САМАРА».

«Наш НПЦ работает в рамках реализации национального проекта по созданию беспилотных авиационных систем (БАС). Мы даем возможность разработчикам и производителям летательных аппаратов реализовывать свои идеи», — рассказал Яшин.

По его словам, предприятие фактически принимает участие в создании новой отрасли экономики.

Участница программы Дарья Светяш прошла стажировку в Совете Федерации под руководством председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко. Она приобрела опыт в законотворческой деятельности, проследила за реализацией законодательства в части предоставления социальной поддержки участникам СВО и даже выступила на IV Евразийском женском форуме.

Полковник и участник программы Александр Тихонов стажировался под наставничеством полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, который назвал опыт полезным как для военных, так и для наставников.

«Александр увидел практику государственного управления изнутри. Со своей стороны он несёт знание и понимание, насколько важна специальная военная операция для будущего нашей большой страны», — отметил Комаров.

С Героем России Александром Шептухиным работал зампредседателя правительства РФ Виталий Савельев. Он отметил, что формирование нового управленческого резерва поможет решать важные задачи, поставленные перед страной. Стажировка Шептухина проходила в Росавиации и компании «Аэрофлот». По словам участника, он получил знания в актуальных вопросах развития гражданской авиации нашей страны, изучив структуру компаний и внутреннюю работу аэропортов Шереметьево, Внуково.

Участник программы Заур Гурциев в рамках стажировки поработал с наставником губернатора Ставропольского края Владимиром Владимировым. Он изучал работу структурных подразделений городской администрации, комитета городского хозяйства и других административных единиц. Но больше всего Гурциеву запомнились поездки в новые регионы — Антрацитовский район и город Стаханов Луганской Народной Республики.

Как сообщало ИА Регнум 23 сентября, ещё двое участников программы «Время героев» получили посты в региональных органах власти. Герой России Игорь Юргин возглавил министерство по молодёжной политике и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), а Гурциев был назначен первым заместителем главы Ставрополя. Юргин сменил на посту министра по делам молодёжи Якутии Петра Шамаева, ранее ушедшего добровольцем на СВО.

Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления президентской академии по поручению Владимира Путина. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.