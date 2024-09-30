Москва, 30 сентября, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Доля мобильного интернет-трафика в Telegram увеличилась вдвое с 2022 года. Сейчас она составляет около 11% от всего потребления в Сети. Активность россиян в VK также увеличилась — соцсеть нарастила свою долю в структуре трафика до 15%. В ответ на рост популярности этих сервисов «МегаФон» увеличил пропускную способность прямых стыков с Telegram и VK, что позволило сократить задержки контента и улучшить пользовательский опыт.

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По состоянию на август 2024 года больше всего мобильного интернет-трафика среди всех сервисов россияне потратили в VK (15,3%). В сравнении с аналогичным месяцем 2022 года его доля в общем потреблении выросла на 3,2 процентных пункта.

Telegram демонстрирует еще более динамичный рост. Летом 2022 года мессенджер занимал лишь 5,3% мобильного интернета, а теперь его доля достигает 11%. Это позволило Telegram обойти TikTok осенью 2023 года и занять вторую строчку по объему трафика.

Специалисты «МегаФона» модернизировали свою транспортную инфраструктуру, чтобы мобильная сеть справлялась с возрастающей нагрузкой. Пропускная способность прямых стыков c Telegram выросла еще на 14%, а с VK — на 12%.

«VK и Telegram в последние годы показывают динамичный рост, и для обеспечения достаточного запаса емкости мы модернизируем нашу сеть», — отметил директор департамента по развитию транспортной сети «МегаФона» Андрей Криштофович. Он добавил, что увеличение пропускной способности позволило как равномерно распределить нагрузку на мобильную сеть, так и повысить качество пользовательского опыта: сервисы теперь работают стабильнее, сократилось время задержки при просмотре видео, а также улучшилось качество потокового контента.

На TikTok сейчас приходится 6,3% мобильного интернета, а с августа 2022 года его доля сократилась на 3,9 процентных пункта. Еще 5,6% занимает «Кинопоиск» (рост на 0,9 п. п.), а 2,8% — WhatsApp (рост на 1 п. п.).